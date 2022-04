Anne-Laure SOUDAIS

Actuellement sans emploi.

Je possède un niveau BAC +3 dans la gestion de l'eau. Durant mon stage de BTSA Gemeau, j'ai étudié une problématique d'inondation d'un fond de vallon par un petit cours temporaire, dûes au fortes précipitations du printemps et aux terrains nus (juste semés) à cette période (Gers - 32).

Je possède également une expérience de deux ans à un poste de technicien SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). J'ai réalisé des diagnostics sur les installations existantes, étudié les projets des particuliers pour le dépôt de permis ou la réhabilitation d'installations obsolètes et géré des dossiers de subventions. Mon dernier CDD s'est terminé en décembre 2013, je suis donc à la recherche active d'un nouvel emploi dans le domaine de l'eau et/ou de l'environnement sur la région Midi-Pyrénées.



Mes compétences :

Agro-équipement

Automatisme – électricité

Ecologie

Biochimie

Hydrologie

Hydraulique

Science économique gestion

Pédologie

Chimie

Microbiologie

reglementation eau

Hydrogéologie

Traitement des eaux

Agronomie

Géologie