Anne-Laure SOUFFLARD HAEGEMAN

Consultante sur SAP BI depuis 6 ans, j'ai eu l'opportunité de participer à des projets d'envergures pour de grands comptes des secteurs énergétiques, de l'assurance et du service public.



J'ai participé aux différentes phases d'un projet d'intégration, du recueil du besoin client à l'assistante à la mise en production.



- Animation d'atelier, rédaction des spécifications fonctionnelles générales, détaillées et Assistance à la recette.

- Côté intégration, mes missions sont essentiellement effectuées sur l'outil SAP BI

version 7.0 et 7.3 : modélisation, reporting Web, Excel, ABAP, autorisation, Process Chain, Integrated Planning

version 3.5 : reporting Web et Excel, notion BPS

- Formation utilisateurs



En parallèle, j'ai dispensé par le passé des cours à la Faculté d'Amiens et participé à la formation des ressources en interne sur l'outil SAP BW et plus particulièrement les outils de reporting : Query Designer, Web Application Designer et l'Analyser.



J'ai un bon relationnel, de solides connaissances techniques et de bonnes capacités pédagogiques.



Mes compétences :

Assurances

Comptabilité

Décisionnel

Enseignement

Formation

Modélisation

Reporting

SAP

Sap bw