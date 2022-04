Anne-Laure TRUELLE

Mai 2006 – aujourd’hui

Technicienne Ressources Humaines - chargée du recrutement

Société de gestion propriétaire de plusieurs établissements à Montréal



- Gestion du recrutement pour les différentes sociétés affiliées :

Gérer les besoins en recrutement, la diffusion d’annonces dans les supports de presse et d’Internet, organiser et assister aux entrevues de recrutement.

- Gestion et suivi des dossiers du personnel :

Suivi des dossiers du personnel des différentes organisations.

- Gestion du processus de paie (par intérim) :

Etablir la paie inhérente aux organisations



Juillet 2004-Octobre 2005

Responsable du personnel & Duty Manager

Hôtel**** à Paris Charles De Gaulle - 239 chambres



- Gestion des relations et du climat social:

Discussion quotidienne avec le personnel pour anticiper les sources d’insatisfaction et de conflit et suivi hebdomadaire avec les managers.

- Assister les managers :

Assister les managers dans leur gestion quotidienne des RH : procédures légales et internes.

- Gestion des procédures RH :

Suivi des dossiers du personnel.

Garantir le respect des aspects légaux du travail.

Réalisation et suivi du plan de formation annuel et des formations internes du groupe.

Création d’un bulletin d’information mensuel et d’évènements internes.

- Duty Manager, (Responsable de garde) :

Gestion des “crises”propres à la fonction telle que la gestion des plaintes clients.

Gestion des demandes de dernière minutes des compagnies aériennes lors d’une annulation de vol.



Assistante en Ressources Humaines

Hotel**** à Paris - 163 chambres



- Gestion des procédures RH :

Administratif: gestion du personnel extra.

Légal: préparation des contrat et suivi des dossier du personnel.

Formation: suivi des procédures de formation interne Hygiène & Sécurité.



Mes compétences :

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Luxe

Ressources humaines

restauration