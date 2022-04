Anne-Laure VALÉRY

Bienvenue sur mon profil Viadeo!



Etudiante en école de commerce, je suis quelqu’un de très organisée qui aimerait travailler dans le secteur événementiel à l'avenir. Je m'investis au maximum dans tous les projets que j’entreprends et ma détermination m'a toujours permis d'obtenir ce que j'ambitionnais.

J'ai également des expériences avec des ONG car j'estime que l'entraide et les rapports sociaux sont d'importants composants de notre société.



Bonne visite.



Mes compétences :

Service client

Management

Organisation d'évènements

Marketing

Vente directe

Traduction anglais français

FileMaker Pro for Windows