Je me présente, Anne-Laure VALLET, je suis activement à la recherche d'un emploi. Tout particulièrement touchée par l'environnement et appréciant beaucoup tout ce qui se rapporte à l'hydraulique. J'aimerai trouver une entreprise pour pouvoir améliorer mes compétences et me perfectionner dans le domaine de l'hydraulique.

Titulaire du BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau, j'ai réussi ce BTS grâce à mon envie d'avancer et mon goût prononcé pour les techniques d'assainissement et d'eau potable.

Les différents stages effectués durant ces deux années de BTSA m'ont permis de découvrir différents métiers que je peux exercer avec mon BTSA.

Je suis, certes, jeune diplômée mais je suis tout de même très motivée et capable d'être opérationnelle dès à présent.



Mes compétences :

Microsoft Word

Stockage, préparation de commandes, maîtrise de Wo

Traitement des eaux

Eau et assainissement

AutoCAD