Anne LE BAIL

La vie est riche en rebondissements

Pour ceux qui la croquent à plein dents !

Autre temps, autre lieu, autre vie

L'immobilier en reste le nerf ardent



L'histoire se passe dans le Sud Ouest

Une bâtisse étonnante s'y dresse

Le lieu est un couvent, une chapelle et le reste...



Cet endroit chargé de 200 ans d'histoire

Ouvre une nouvelle page d'Accueil :

Vacances ou évènements d'un soir

Détente et belles rencontres y auront leur part



Expos, concerts et seminaires

Vacances, découvertes et grand air

Sourire et chaleur vont vous plaire...



Les chambres d'Hôtes sont là, nichées dans "le Couvent" rénové pour le bien-être et la détente.

Et maintenant la vieille école, elle aussi, est transformée : on y donne des soirées, des concerts ou on y boit des verres, tout simplement : les gens viennent de loin au bar "le Couvent Club"....



Mes compétences :

Vente

conseil

immobilier

Accueil