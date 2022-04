Anne LE BELLEC

Direction de projet culturel : gestion d'équipe, de budget, de planning ; communication interne et externe

Politiques culturelles en Europe et à l'international et réseaux de la culture

Mutation des secteurs culturels et nouveaux modèles économiques

Processus artistique et enjeux de la médiation



------COMPÉTENCES------



Éditorial

• Élaboration de stratégies de communication web

• Conception éditoriale de sites Internet : définition de la charte éditoriale, architecture de l’information

• Rédaction

• Animation de comités de rédaction

• Conception de supports de communication : emailings, écrans, mini-sites ; brochures ; supports de présentation



Stratégie de communication

• Définition de stratégies et opérations de communication : emailings, rédaction de communiqués de presse, plan média

• Relais des opérations auprès de la presse on et offline



Gestion de projet

• Devis, planning

• Suivi et analyse des statistiques de fréquentation

• Gestion de budgets et suivi de rentabilité



Management

• Management d’équipe

• Recrutement

• Stratégie de développement



Formation et pédagogie

• Cours d’ergonomie interactive auprès de classes de Concepteurs Réalisateurs Multimédia à l’école des Gobelins – Annecy

• Cours d’écriture interactive auprès des élèves de Master



Relations publiques

• Animation de conférences auprès d’entrepreneurs à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Annecy sur la communication multimédia

• Organisation et animation de petits déjeuners thématiques

• Réunions de travail auprès de directeurs de communication, directeurs d’office de tourisme…



------RÉFÉRENCES------



------PARCOURS PROFESSIONNEL------



2001-2013 : SWAD PARIS/LYON/ANNECY

• Directrice de la communication, Cofondatrice et associée de l’agence web SWAD –

www.swad.fr



2001 Megalo ANNECY

• Chef de projet

• Références : Maxime Le Forestier, TFOU.fr, routin.com



1998-2001 Aspasia D Interactive CERGY

• Chef de projet

• Gestion des projets : organisation, suivi des équipes, respect des délais

• Références : Club des Créateurs de Beauté, Hépar, MGEN, Blédina,

Eutelis, LeasePlan…



1996-1998 Hachette Filipacchi Grolier LEVALLOIS

• Webdesigner

• Conception graphique de sites Internet

• Références : ELLE, Onze Mondial, Pariscope.



------FORMATION------



2013-2014, Université Lumière, LYON

Master 2 Développement de projets culturels et artistiques internationaux



1991-1996 Ecole Estienne, PARIS

• Master en Arts et Industries Graphiques (DSAA)

Dossier de fin d’études : création d’une émission de télévision consacrée à l’Europe. Félicitations du jury



1991 Baccalauréat mention Bien.



------CENTRES D’INTÉRÊT------



Écriture, chant, théâtre.



