Anne LE BRIS

A la recherche d'une opportunité dans une entreprise dynamique où je pourrais développer mes compétences humaines et techniques.



Forte d'une solide expérience dans l'industrie comme manager de terrain mais aussi dans les services support: planification, contrôle de gestion et informatique de production, j'ai développé mes compétences de gestion de projet et d'accompagnement au changement dans une entreprise multi-sites en mutation. Je viens de compléter mes connaissances juridiques et sociales par un Master2 de Management des Ressources Humaines.





Mes compétences :

Gestion de projet

Agroalimentaire

Gestion de production

Management

Production

Amélioration continue

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Hyperion

Business Objects

Audit

GPEC

Recrutement

Gestion du personnel