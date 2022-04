Anne LE BRUN

Assistante juridique depuis 14 ans, je travaille dans le secteur du droit des sociétés. Mes compétences sont larges puisque ce poste me permet de rédiger l'ensemble des actes afférents à la vie des sociétés : constitution de sociétés (SA, SARL, SAS, etc.), les approbations de comptes, les fusions, les cessions de branche et de fonds de commerce, les augmentations de capital, les assemblées relatives à la vie courante des sociétés, la tenue des registres d'assemblées et de mouvements des titres, les IFU, et d'effectuer toutes les formalités consécutives. Je travaille également en droit fiscal pendant la période fiscale (déclarations d'impôt sur le revenu et déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune).



Mes qualités sont la rapidité et la facilité d'adaptation. A l'aise dans une équipe, j'aime être entourée mais suis autonome dans mes taches.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office