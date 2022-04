Anne LE BRUSQ

Après deux ans en entreprise j'ai approfondi mes connaissances dans les domaines des cosmétiques et du secteur du luxe plus particulièrement.

Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences en marketing stratégique et opérationnel et d'avoir une réelle sensibilité produit.



Mes compétences :

Organisation professionnelle

Autonome et persévérant

Créativité et réactivité

Créativité

Marketing

Communication

Chef de projet

Cosmétiques

Chef de produit