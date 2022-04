Anne LE CADRE

Par ma personnalité autonome et consciencieuse, j’acquière rapidement de nouvelles connaissances. J'ai évolué dans des secteurs des télécommunications, des banques, des médias..



Je me suis adapter à mes clients pendant ces 7 années de prestations de services et donc développer un registre pertinent de solutions.



D'un tempérament chasseur, et confiante dans la devise du "gagnant / gagnant", je fais progresser mes objectifs en mettant en avant mes qualités humaines.



Dynamique, et avec un très bon esprit d'équipe, j'aime mener des projets complexes en appliquant mes connaissances. J'ai ainsi créé des process projets inter-services , défini des cahiers des charges ainsi que des outils clients (LICORN, CALYPSO)



Je recherche à développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Rédaction

Suivi commercial et administratif

Reporting

Négociation commerciale

Réactivité

Commerce B2B

Analyse stratégique

Relations Publiques

Management

Analyse de données

Gestion de la relation client

SAP

Médicalia

Formation au méthode et pratique de ventes

Gestion de projet

Développement commercial

Autocad

Adobe Photoshop