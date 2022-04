Anne LE CHEVALLIER - PALUMBO

Consultante spécialisée dans l'optimisation des processus Paie -RH.

Fondatrice et gérante de la société ALCP Consulting.



Mes domaines d'intervention :

- Audit et optimisation des processus RH

- Assistance à la conception, la réalisation ou le déploiement de nouvelles offres de service Paie-RH

- Pilotage et gestion de projet de mise en œuvre d'un SIRH ou d'une extension de domaine de ce SIRH (GTA, Formation…)

- Accompagnement à la gestion du changement auprès des organisations et services opérationnels RH



Mes clients :

- Les directions, services RH ou CSP de moyennes et grandes entreprises ayant des besoins d'accompagnement dans l'optimisation, le développement ou le déploiement de leur système d'information métier (SIRH)

- Des directions marketing, équipes de mise oeuvre ou de développement de sociétés prestataires de service spécialisées dans le domaine Paie-RH qui désirent être accompagnées dans la conception ou la mise en oeuvre de nouveaux services.



Mes compétences :

Riche de 30 ans d'expérience au sein de différents services (mise en place, service client, R ET D, marketing de l'offre) de grands groupes leader dans les services de la Paie et la Gestion des Ressources Humaines, puis, depuis 4 ans, au travers de mon activité de consultante dans des expériences et des contextes toujours renouvelés, j'enrichis et partage avec mes clients quotidiennement mes connaissances et mon savoir-faire dans les domaines :

- des règles et des processus métiers de la Paie, l'Administration du Personnel, la Gestion des Ressources Humaines, la Gestion des Temps

- du pilotage de projets informatiques autour des SIRH

- de l'organisation et l'optimisation des services RH

- du marketing des services de la fonction RH

- du management du changement et coaching d'organisation ou d'équipes