Anne LE CREFF

A la suite de mon expérience polyvalente et enrichissante dans le secteur du retail au sein de l’enseigne LIDL en tant que responsable de ventes secteur, puis responsable approvisionnement et manager produits, j’ai souhaité intégrer le secteur industriel et participer à la construction de la supply chain au sein de la société ACRELEC, dans un contexte de forte croissance, de permanentes évolutions produits et d’intégration de nouveaux flux en provenance d’Asie.



Je suis prête maintenant pour relever de nouveaux challenges et collaborer à la création ou au développement de votre supply chain ambitieuse et performante.



Mes compétences :

Allemand

Supply chain

Management

Logistique

Merchandising

ERP

Import

Techniques de vente

Amélioration continue

Négociation achats

Relation fournisseurs

Process

Sourcing

Développement commercial

Microsoft Office

Conduite de projet

Recrutement

Incoterm

KPI

Cegid

Gestion des stocks et approvisionnement

Anglais