Anne LE FEVRE-BRECQ

Forte de 18 années d'expérience dans l'univers du retail, femme de terrain, j'inspire l'action par la bienveillance, l'exigence et l'exemplarité.

Je suis passionnée par le commerce et le management.

Ce qui me fait avancer? Dépasser les objectifs qui me sont fixés tout en veillant à l'épanouissement de mes équipes et à la satisfaction des clients. J'ai toujours favorisé une saine émulation entre mes points de vente, valorisé les réussites et les prises d'initiative de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Merchandising

Formation

Marketing

Management

Vente

Recrutement

Prêt à porter enfants

Puériculture

Droit du travail