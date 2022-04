Anne LE FOULGOC (LE VOT)

Bilingue anglais, ayant une forte expérience en secrétariat administratif, commercial et technique, acquise par un parcours dans des domaines d’activité très diversifiés (justifiés par l éducation de quatre enfants en parallèle) : immobilier, juridique, bancaire, construction, location de matériel de chantier, publicité, ingénierie, bureau d’études...



Une volonté de perfectionnement permanente, par le biais de formations, à titre personnel, en anglais, bureautique et comptabilité.



Assistante depuis douze ans dans une Société (auparavant "BATIKA", et désormais "GROUPE NOX DÉPARTEMENT AMENAGEMENT") qui réalise en tant que Contractant Général, des aménagements d’espaces commerciaux clés en mains, pour des enseignes nationales et internationales, en propre ou en franchise.



Tél. (33) 2 97 87 96 96

Ligne directe (33) 2 87 10 57

amenagement@groupe-nox.com

http://groupe-nox.com



Mes compétences :

Bilingue anglais

Orthographe

Esprit d'initiative

Implication

Organisation du travail

Rigueur

Réactivité

Relationnel

Polyvalence

Gestion de temps

Anticipation