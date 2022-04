Anne LE HIR

Je recherche un poste de secrétaire administrative sur La Presqu'ile de Crozon à la pointe du Finistère.

J'ai acquis de l'expérience au sein d'une entreprise familiale pendant 20 ans.

J'effectuais l'accueil physique et téléphonique de la clientèle.

J'élaborais les documents commerciaux et réalisais les opérations liées au recouvrement.

Je saisissais les documents comptables sur logiciel et les transmettais au cabinet comptable de l'entreprise.

Auparavant j'ai travaillé pendant 13 ans en temps que Secrétaire et Assistante dentaire au sein d'un cabinet dentaire. J'assurais l'accueil des patients, la planification des rendez-vous, la constitution et le suivi administratif de leur dossier. J'apportais également une assistance au fauteuil.