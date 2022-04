Anne LE LOIREC

Je recherche un contrat de professionnalisation sur deux ans afin de préparer ma formation en comptabilité et gestion. À terme, je souhaite travailler en contrôle de gestion. Ayant une vingtaine d'années d'expérience en tant que directrice de centre de profit, je cherche cette alternance dans le secteur du commerce de détail ou de la restauration. Connaissant le monde du travail, je peux vous apporter mes compétences opérationnelles rapidement pour faire de cette expérience une réussite personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Hazard Analysis and Critical Control Point

Flickr

eLearning

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

IBM AS400 Hardware

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word