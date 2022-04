Anne LE METAYER

Je suis aujourd’hui Adjointe du DG d’une TPE dans laquelle ma mission première était la mise en place de l’organisation des postes de travail incluant un nouveau logiciel de gestion (codification articles, création de catégories et famille d’articles), le suivi de la refonte du site internet avec la mise en place et création de newsletters ainsi que de l’organisation des achats dans le but de développer les produits d’équipement de protection individuelle (+25% en 5 ans).

Tout en étant le support technique des commerciaux, je gère, coordonne et accompagne le service commercial/Adv, dans la communication marketing produit (nouveautés, obsolètes, produits phares…) le calcul des offres de prix spécifiques, les simulations de marquage avec photoshop, et gère également un portefeuille client

Dynamique, réactive et investie



Mes compétences :

Microsoft Excel

Joomla!

Adobe Photoshop

Suivi commercial et administratif

Gestion des stocks

Calcul de coûts

Négociation commerciale

Gestion administrative

Approvisionnement et achats

Marketing

Administration des ventes

Simulation numérique

Microsoft Word