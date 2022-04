Anne LECAMUS

Aujourd'hui, les influences environnementales sont telles qu'elles nous poussent à nous interroger, même plus ou moins inconsciemment, sur notre santé en leur présence, voire à nous souhaiter de trouver une solution de protection.

Que l'on croit aux influences néfastes des ondes, produits chimiques, particules fines etc. ou que l'on souhaite simplement adopter un principe de précaution ou une posture de protection, la technologie memon est là pour vous. Les appareils memon vous soutiennent au quotidien, à la maison, au bureau, en déplacement, vous apportant énergie, une meilleure activité biophysique (circulation sanguine, microcirculation, respiration, rythme cardiaque, système immunitaire, etc.) et ce tout en vous permettant de garder tous vos systèmes de communication moderne.

Tout ceci avec une durée de fonctionnement de 25 ans et sans entretien.

Equipements disponibles pour : la maison, le bureau, le téléphone portable, les accessoires bluetooth, les véhicules, en bracelet, l'Alimentation et l'Eau.

N'hésitez plus, n'attendez plus, faites le choix de la santé et du bien-être, vivez memon dès aujourd'hui !

