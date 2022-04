Anne LÉCUYER

Formée dans le design global et le développement durable, je cherche des missions freelance dans les domaines du : mobilier, produit, espace, graphisme, vitrines, retail.

Je vous invite à venir voir mes projets sur mon site : http://lecuyeranne.wix.com/design

-------

En parallèle de mon activité de designer je suis une formation professionnelle pour devenir céramiste. Suite à cette formation je souhaite créer et éditer mes propres créations alliant design et artisanat.



Mes compétences :

Rhino3d

Adobe InDesign CS6

Ecologie industrielle

Adobe Illustrator CS6

Développement durable

Adobe Photoshop CS6

Solidworks

Autocad

Adobe After Effects