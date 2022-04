Anne LEFEBVRE

Dynamique et motivée, je recherche un emploi dans le domaine de l'action sanitaire et sociale afin d'accompagner différents publics fragilisés dans la gestion de leur vie quotidienne en valorisant leurs capacités. L'objectif étant de rendre les personnes plus autonomes et de favoriser leur participation à la vie sociale et citoyenne.



Une expérience professionnelle de quinze ans, dans le cadre du soutien à la parentalité, en tant que responsable de secteur auprès d’une équipe de Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale, m’a permis de développer une certaine capacité d’adaptation et d’écoute, ainsi que d’autres qualités telles que le sens de l’organisation et de la réactivité, le travail en équipe et en partenariat.



Désirant pouvoir me former et me qualifier dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, j’ai décidé de reprendre une formation de travailleur social. Et c’est vers le métier de Conseillère en Economie Sociale Familiale que je me suis tournée pour sa spécificité d’expertise de la vie quotidienne. Une formation qui m’a permis notamment d’acquérir une méthodologie de l’intervention sociale et des compétences en matière d’animation et de formation.