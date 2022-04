Je recherche un poste en adéquation avec les compétences que j'ai pu développer au cours de ma carrière professionnelle dans les domaines du management, des langues, de la formation et du recrutement. Vous apprécierez ma grande capacité d'autonomie, d'analyse et de synthèse, mon goût pour la polyvalence et mon fort esprit d'équipe, ainsi que mes qualités d'écoute, de rigueur et de sens de la précision.

N'hésitez pas à me contacter !

Anne Lefort



Mes compétences :

Organisation du travail

Aide au recrutement

Animation de formations

Gestion de projet

Traduction

Contrôle qualité

Relecture / corrections

Management