Anne LENORMAND

J'ai récemment suivi un stage de perfectionnement bureautique et comptabilité générale au cours duquel j'ai pu approfondir et enrichir mes diverses compétences et qualités acquises et développées au sein des sociétés dans lesquelles j’ai travaillé : gestion des outils informatiques, gestion commerciale (appréhension des besoins des clients,,,,), secrétariat administratif polyvalent.



Ces différents postes exigeaient rigueur et ténacité, sens du contact humain, facultés d'adaptation, capacités à gérer mon temps, volonté d'apprendre et d'évoluer– qualités grâce auxquelles j'ai su me faire apprécier tout au long de mon parcours professionnel.



Appréciant l’esprit d’équipe, sociale, organisée, méthodique et polyvalente, parfaitement bilingue tant à l'écrit qu'à l'oral , mon objectif professionnel aujourd’hui est d’intégrer une structure solide, dans laquelle je pourrais mettre en œuvre mes savoir-faire et en acquérir de nouveaux.



Mes compétences :

Facultés D'adaptation

Gestion du temps

Méthodique

Organisée

Outils informatiques

Rigueur

Sens du contact humain

Ténacité

Microsoft Office

Traduction anglais français

Transcription

Microsoft PowerPoint

Travail en équipe

Taper un courrier

Microsoft Excel

Dynamisme

Autonomie

Créativité

Sens de l'initiative

Attentif

Anticipation

Aisance relationelle

Administratif

Accueil

Comptabilité générale

Réactivité

Accueil physique et téléphonique

Bureautique

Analyse