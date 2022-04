Aguerrie par plusieurs années d'expérience en management opérationnel et transversal et en développement commercial, j'ai affûté mes compétences en pilotage d'activité avec une formation diplômante chez Audencia Business School ciblée sur l'analyse financière et la création de valeur, la stratégie et le pilotage de la performance.

Convaincue que l'engagement des collaborateurs contribue fortement à la rentabilité de l'entreprise et à la qualité de la relation client, il me tient à coeur de redonner du sens au management de la performance.

Un cap précis, une organisation responsabilisante associés à un management collaboratif favorisent à mon sens l'implication des collaborateurs dans l'élaboration de leur feuille de route, des règles, du cadre et des résultats attendus. Ma motivation est donc de cultiver le sens de l'engagement des collaborateurs pour améliorer la performance de l'entreprise.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management commercial

Développement commercial

Relation clients

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Management transversal