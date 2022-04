Anne LEORIER

Titulaire d'un DEUG d'Anglais de l'Université de Lyon Lumière II et du Diplôme de la British Chamber of Commerce, j'ai démarré ma carrière dans le transport international. J'ai ensuite naturellement évolué vers des postes d'Assistante Administration des Ventes export dans des secteurs variés : industrie pharmaceutique, prêt à porter, industries chimiques ( industries aromatiques pour l'agro alimentaire) secteur nautique.

En cours de carrière, après une pause pour élever mon 3ème enfant, j'ai repris mes études à l'Université des Sciences Economiques d'Aix Marseille pour passer une licence et une Maîtrise Administration Economique et Sociale "Ressources Humaines". J'ai pu valider ces acquis dans des postes de chargée de l'Administration du Personnel en groupe industriel puis le secteur de la formation continue en rejoignant l'équipe Service aux Entreprises et Formation continue du Groupe SUP de CO La Rochelle (17).

Actuellement basée en Rhône Alpes, j'occupe un poste d'assistante administrative à La Poudrière, école de réalisateurs de films d'animation, fondée par Jacques-Rémy Girerd (réalisteur de la Prophétie des grenouilles) directeur du studio Folimage, à Bourg-lès-Valence (La Cartoucherie - Cour des Images)



Mes compétences :

Ressources humaines

Export

Gestion des ressources humaines

Formation

Administration des ventes