Anne LEPRINCE

Actuellement, chef de projet à Bio-Rad dans un service R&D pour le diagnostic medical, je suis responsable du développement d'un test diagnostic HIV.



Après avoir réalisé mon doctorat en recherche fondamentale à l'Institut Pasteur, je suis passée dans le secteur privé d'abord à Sanofi-Aventis puis à Bio-Rad. Mon objectif était d'aller vers des projets plus appliqués et plus concrets.



Aujourd'hui, je souhaite rester dans le domaine de la santé et de la biologie mais en m'orientant vers des métiers différents : quitter la R&D pour des fonctions plus transverses (coordination de projet, affaires cliniques et/ou réglementaires, communication, ...)



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Biologie

Communication

diagnostic médical

Industrie pharmaceutique

Médical

Santé