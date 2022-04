Anne LESTRINGUEZ CANDELIER

Manager les Ressources Humaines pour développer les performances des clients et accélérer notre business CCI,

Manager les grands projets de territoire,

Conseiller, accompagner les créateurs d'entreprises,

Suivre les entreprises dans leur développement, les accompagner vers de nouveaux marchés,

leur faire faire du business par l'approche réseaux,...

Aider les dirigeants dans leur management, les accompagner vers plus de délégation,...

Guider les entreprises vers l'excellence - travailler sur les certifications, la performance, ...

Repenser les process - compter sur de nouveaux systèmes moins énergivores

Trouver les bons financements pour leurs investissements

Tenter l'export

Trouver les partenaires, des compétences .......

Oeuvrer à la stratégie consulaire,

Oeuvrer à la stratégie de développement économique des territoires en collaboration avec ses acteurs politiques et partenaires institutionnels

.... Voilà mon quotidien.

Vous chercher à créer, reprendre une entreprise, vous cherchez des solutions pour développer votre business, développer votre territoire, vous voulez transmettre ...nous pouvons en échanger.



Mes compétences :

Management

Développement économique

Développement de réseaux

Gestion de projets

Management de Projets

Change management