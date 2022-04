Anne LIBOT

Parcours riche en expériences qui débute en 1980 après le Conservatoire National Supérieur d'art Dramatique par 10 ans de théâtre en qualité de comédienne, puis prend un virage important qui m'emmène chez Vivendi à Paris, dans sa filiale de production de programmes TV puis son service de communication institutionnelle. Mon itinéraire me fait naviguer (Grenoble, Paris, La Rochelle...) entre agences de production de films , agences de publicité et de communication, agence événementielle avec lesquelles mes compétences s'élargissent et peuvent maintenant se mettre au service d'entreprises dans des secteurs bien différents. Le développement et la commercialisation viennent tout naturellement se rajouter à mon travail de coordination générale, regroupant la gestion d'équipes, de budgets et de dossiers multiples liés aux différentes activités des entreprises clientes qu'il soient en communication, événementiel, études, ou pour de l'assistanat de direction générale.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bon relationnel

budgets

Communication

Coordination

dynamique

Evénementiel

Fidélisation

Gestion de budgets

Grande adaptabilité

Management

Management d'équipes

Organisée

Relationnel

Rigoureuse