Anne LIGOU

Formatrice indépendante | Formatrice Professionnelle d' Adultes (Titre FPA) | Datadock | Certification CNEFOP |J'accompagne depuis 2005 les entreprises et les structures d'accueil de la petite enfance sur leurs projets.



Mon offre de Formation est la suivante :

- Ingénierie de formation

- Communication Gestuelle associée à la parole

- Langue des signes

- Activités et éveil de l'enfant de moins de 3 ans ( CAP AEPE)

- Eveil Musical "Interculturalité et créativité musicale"

- Communication non violente (CNV)

- Communication non verbale

- Pédagogie Montesori (0-3 ans et 3-6 ans)



Missions d'une journée, quelques semaines à plusieurs mois, selon les structures et les demandes.

Formations, conférences, journée pédagogiques.....



Mes compétences :

Andragogie

Communication

Animation de formations

Animation d'ateliers

Ingénierie de formation

Enseignement artistique

Pédagogie

Musique

Petite enfance

Trello