Anne-Line GAYET

En auto-entreprise depuis 2009 : social media management, community management, gestion de projet, rédaction print et web, e-commerce, référencement naturel.





Spécialisée sur les réseaux sociaux, je développe pour vous votre image sur le web à travers vos réseaux sociaux avec création et rédaction de votre contenu web (rédaction articles, billets, fiches techniques, ...). BotC ou BtoB sont deux domaines que je connais bien, de par la diversité de mes missions. Le secret ? Une expertise dans le domaine du web et une souplesse d'adaptation à toute épreuve.







Les petits plus qu'on ne dit pas :

En août 2013 : dans le top 3 finalistes du Meilleur Job de France (sur +3000 candidats) - Facejobb

En juin 2013 : lancement du siteArray ; seule rédactrice pour le moment

En 2012 : rédaction pour les blogs Emarketinglicious.fr ; Ventre plat ; soigner-le-mal-de-dos.com ; consultationsante.com ; …

En 2011 : rédaction d’un tutoriel print sur les réseaux sociaux et les blogs pour le magazine professionnel Oracom.

De janvier 2008 à 2010 : Blogging http://creationsetdecouvertes.blogspot.fr/

De 2007 à 2009 : rédaction d’articles pour le magazine puis webzine Lyon Mademoiselle ; gestion en 2009 du blog Paris Mademoiselle.

En 2007 : rédactrice en chef d’un gratuit féminin BBlack (2 numéros)

23 pays visités (Europe, Canada, République Dominicaine, Vietnam, Thaïlande, Laos, Malaisie, Singapour, Egypte, Turquie, Autriche, Hongrie)

A vécu 6 mois à Toronto (fille au pair - Canada)

De nombreux emplois d’été très variés avant la communication (restauration, hôpital, communication, service, garde d’enfants, …)

A pratiqué de nombreux sports pendant plusieurs années : danse (7 ans), plongée sous marine (N3 – autonomie 60m), équitation (Galop 5) , tennis, arts martiaux (3 ans), chute libre, ski (3ème étoile).

Au CML (Club des Community Managers Lyonnais)



Mes compétences :

Chargée de communication

Chef de projet

Rédaction

Rédaction web

Community manager

Conseil en communication

Publicité

Community management

Création

Communication

Marketing

Polyvalence

Web

Dynamisme

Freelance

Rigueur

E-commerce