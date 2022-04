Anne-Lise ANDOLFATTO

OBJECTIFS PROFESSIONNELS



= > Relever de nouveaux challenges, exprimer ma polyvalence et mon potentiel tout en conservant un lien fort avec l’international.



MES AVANTAGES COMPETITIFS:



Mon expérience professionnelle de 6 ans dans des missions et des domaines diversifiés

Ma double compétence et spécialisation en marketing, vente et management commercial

Mon ouverture à l’international, ma mobilité, mes connaissances en langues étrangères (anglais, italien, allemand)





MES CONNAISSANCES:



Expertise marketing : concepts, stratégies et outils fondamentaux

Marketing opérationnel

Expertise sur les mécanismes du e-business

Vente / Négociation

Connaissances approfondies sur le marché des articles de sport et loisir





MES QUALITES:



Détermination / Investissement / Implication : Dynamique, déterminée, compétitrice, je m’investis à 100 % dans toutes les missions et les projets que je décide d’entreprendre et pour lesquels un objectif défini doit être atteint.



Prise d’initiatives / Autonomie : Lors de mon intégration au service marketing Amer Sports, j’ai pris possession du poste avec très peu d’éléments en main. Toujours demandeuse de nouveaux challenges et de nouveaux objectifs, je sais agir de manière pro-active et prendre des initiatives pour mettre en place rapidement bon nombre d’outils, d’idées et de nouveautés. Même si j’ai le goût du travail en équipe, je sais également travailler en toute autonomie et assumer la responsabilité de mes missions.



Polyvalence / Curiosité : Mes différents voyages à l’international et mes expériences dans différents services me permettent aujourd’hui de disposer d’une ouverture d’esprit significative. Soif d’apprendre, je m’intéresse à des domaines diversifiés aussi bien professionnels qu’extra-professionnels. Mes connaissances ainsi que ma curiosité me permettent d’être force de proposition et polyvalente.



Mes compétences :

Ski

Marketing

Sport

Polyvalence

Commercial