Anne-Lise ARTAUD

Bonjour,



Je vis aux Pays Bas à Tilburg (Brabant Septentrional), depuis 3 ans aux Pays Bas, un pays où j'apprécie énormément le rythme de vie et la façon de penser.



Je suis curieuse toujours en train de rechercher les dernières informations sur tous les sujets qui m'intéressent. Je suis dynamique et optimiste, pratiquant beaucoup de sport. Mon activité favorite est la lecture.



Je suis une professionnelle créative et intègre dont les principales qualités sont: l'attention apportée à la relation client, le soin du détail, la capacité de mettre en place des processus et schémas pour créer, améliorer une organisation, une structure, ou un projet.



Merci de prendre le temps de consulter mon profil !



Mes compétences :

Pack Office 2007

Pack Microsoft Office

Dreamweaver

Open office

Vente

Marketing

Communication

Economie

Cultural Experience

Social media management

Adobe Photoshop

Marketing Industriel

Management international