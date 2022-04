Anne -Lise BIENVENU

J’ai travaillée 7 ans au bureau d'étude de la Mairie de Viroflay en utilisant à la fois les logiciels Autocad et Arcview.

Une partie de mon travail consistait à participer à l'élaboration de projet de voirie en étudiant notamment les réseaux existants et projetés, des projets d'espace vert avec le réaménagement de sente piétonne et d'air de jeux et des projets de réaménagement interne de bâtiments de la ville et vérification de tous les plans de sécurité des bâtiments de la ville.

L'autre partie concernait le SIG de la ville avec la gestion et la mise à jour des données existantes et l'intégration de nouvelles données. Les données du SIG concernaient essentiellement la voirie (assainissement, éclairage public, état de la voirie, plan de déneigement, panneau de signalisation vertical, etc...), mais aussi les espaces verts (arbres, aires de jeux, mobilier urbain, etc...) et tous les autres services de la mairie qui faisait une demande de carte notamment le service communication.





Mes compétences :

Faire un relevé terrain

Chercher et collecter des informations

Dessiner sous Autocad

Saisir des données sur Arcmap

Administrer un SIG sous Arcview