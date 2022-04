Anne Lise BORGEAUD

Maman de 3 enfants,40 ans,j'ai repris mes études en année de bachelor économie sociale et solidaire,je suis actuellement en dernière année ...j'ai eu mon bts en économie sociale et familiale en 1996 et je n'ai pas validée ma 3eme année de conseillère en économie sociale et familiale.

Cette formation m'a apprit pleins de choses en gestion, en ressources humaines, en management...ce qui a complété ma formation sociale initiale.



Mes compétences :

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Management