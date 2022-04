Anne-Lise COCHARD

IUT de Besançon-Vesoul / Département GEA :



RESPONSABLE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE D.U.F.C.S. - Prépa D.C.G. (30 apprentis environ) depuis 2013

Organisatrice du jeu d'entreprise en deuxième année de DUT depuis 2013

Membre de la Commission Consultative d'Etablissement des professeurs agrégés de l'Université de Franche-Comté, années 2014 à 2017

Responsable des stages de deuxième année de DUT, année 2010/2011

Responsable des plannings de partiels, des admissions et élaboration des emplois du temps, années 2006 à 2010

Membre élue du conseil de département, années 2001 à 2016

Directrice des Etudes du DUT GEA, années 2001 à 2005



Enseignements dans la formation Prépa DUFCS/DCG :

- UE 11 : Contrôle de gestion

- UE 10 : Comptabilité approfondie



Enseignements en première et deuxième année de DUT :

- Contrôle de gestion (calcul et analyse de coûts, gestion prévisionnelle, évaluation des résultats et des performances)

- Comptabilité financière (introduction à la gestion comptable, enregistrement des activités courantes)

- Préparation au module "gestion" de la banque de concours PASSERELLE



Enseignement dans le MASTER MEEF option Economie Gestion première année : Contrôle de Gestion



CO-AUTEUR d'un MANUEL de Management des Organisations - Terminale STG - Edition Fontaine Picard, septembre 2008

CO-AUTEUR d'un MANUEL de Management des Organisations - Première STG - Edition Fontaine Picard, septembre 2009