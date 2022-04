Anne-Lise DAMIANO

Le lancement industriel et la fabrication de produits de grande consommation me passionne et ce depuis le lycée. J'ai choisi justement mon école d'ingénieurs pour son option "conception de produits industrialisés et gestion de production" et le DESS CAAE pour l'ouverture sur les services non techniques de l'entreprise.



Mon premier poste dans une PME m'a permis de travailler sur une multitude de sujets techniques ou organisationnels en connexion avec l'ensemble des services de l'entreprise, en France comme en Tunisie ou en Chine. Les responsabilités auxquelles j'ai rapidement accédées ainsi que le management d'une équipe ont rendus ces 4 ans passionnants.



C'est pour me focaliser sur le développement de nouveaux produits de grande consommation que j'ai ensuite accepté un poste d'ingénieur R&D chez BIC en région parisienne. J'ai pris quelques années plus tard la responsabilité de l'équipe Développement composées de Docteurs, Ingénieurs et Techniciens R&D. Ces 2 postes m'ont permis de vivre le lancement de produits depuis la création du concept jusqu'au passage en phase industrielle. Les projets vont du simple changement de matière première suite à une évolution de réglementation au développement complet d'un nouveau type de stylo (système, encre et corps de stylo).



Après 10 ans passés chez BIC, je recherche actuellement un nouveau challenge en région PACA.



Mes compétences :

Maintenance

Emballage

Gestion de production

Conditionnement

Ingénieur

Gestion de projet

Qualité

Sécurité

Veille technologique

Recherche et Développement

Veille concurrentielle