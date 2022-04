Anne-Lise DESQUESNES

Ingénieur d'étude sûreté nucléaire, je participe à l'examen de conformité de l'usine Comurhex I du site du Tricastin (AREVA NC)



Je suis issue d'une formation généraliste environnement - prévention des risques industriels.

Durant mes études, et grâces aux différents stages réalisés, j'ai acquis des notions en sûreté nucléaire, gestion des sites et sols pollués, prévention des risques industriels, management environnemental, gestion des déchets et traitement de l'eau.



Ma capacité d'adaptation ainsi que mon sens de l'écoute et une grande patience sont des atouts pour évoluer dans ma carrière d'ingénieur.

Mes expériences m'ont permis d'acquérir une rigueur scientifique ainsi qu'une plus grande autonomie.



Mes compétences :

Informatique

Internet