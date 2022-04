Anne-Lise JONCA

Passionnée par mon métier je suis une personne ayant des compétences professionnelles pour gérer et développer mon portefeuille clients.



Ma formation universitaire m'a donné des bases solides, utiles dans l'exercice de mon métier qui s'étoffent avec des formations annuelles au sein de mon entreprise.



J'ai également une expérience managériale car j'ai occuper la fonction de correspond IARD et Crédit revolving, cela consisté à piloter, former et motiver mon équipe dans ces domaines. Une réelle réussite puisque notre agence s'est trouvée être la 1ere agence CE en 2008 pour la vente des cartes " TEOZ".



J'ai pu acquérir ma carte d'assureur au sein de mon entreprise.



Aimant apprendre et faire apprendre je suis tutrice depuis 2 ans de jeunes recrues souhaitant devenir conseillers professionnels.



J'ai le sens du résultat et souhaite exceller dans tous ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Accueil

Accueil clientele

Commercial

Esprit Commercial

Sens de l'accueil

sens du resultat