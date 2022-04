Anne-Lise LULL

Après une 1ere expérience de 5 ans pour marcus evans (France/ Espagne/Corée du sud et Chine)je souhaite ouvrir ma carrière vers de nouveaux horizons tant géographiques que professionels.

Je cherche à développer mes compétences mais aussi en acquérir de nouvelles.

Je suis une femme de challenge, dynamique, rigoureuse et organisée, dotée d'un grand sens de la communication.



En plus de mes recherches, si mon profil peut correspondre à votre société je serais ravie de vous faire parvenir plus de détails en vous envoyant mon CV.



Mes compétences :

Achats

Asie

Chine

Corée du Sud

Evénementiel

Export

Français

Hotel

Import

Import Export

International

International management

Management