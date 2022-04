Anne-Lise MASSON

Etudiante en 5eme année de pharmacie, filière industrie.

Souhaitant se diriger vers un master en développement pharmaceutique.



Recherche un stage de 5 mois du 1er Avril 2019 au 31 Aout 2019 en industrie pharmaceutique.

Dans le secteur R&D plus particulièrement, ainsi que gestion de projets ou essais cliniques.



Ambitieuse, autonome et rigoureuse avec un esprit d'équipe développé.

Je suis désireuse d'apprendre et d'apporter mes connaissances pour l’évolution de l'entreprise.