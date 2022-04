Anne Lise NAVE

De nature très créative, j'ai tout d'abord passé un CAP et Baccalauréat de taille de pierre avant de faire des études supérieurs en commerce.



J'ai eu la chance d'accéder à une formation en alternance pour passer mon BTS Technico Commerciale où j'y ai apprit durant deux ans à exercer ce métier.



J'ai auparavant fais de nombreux stage dans des entreprises telles que Chanzy Pardou, Polo marbrerie, Léon Noel et Macaire taille de pierre, ou j'ai travaillé sur des chantiers, travaillé en atelier, fais des tournée commerciales, réaliser des tracé et animé des salons ( c'est là ou la fibre commerciale m'a rattrapé)



Conseil client, prospection, fidélisation, développement du CA et qualité de service sont mes objectifs dans le commerce.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défit professionnel : Curieuse et n'ayant pas peur du challenge, je m'adapte très facilement à de nouveaux environnements



Mes compétences :

Conseil

Prospection commerciale

Relationnel

Argumentaire de Vente