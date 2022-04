Passionnée et motivée par le secteur agricole, je souhaite continuer à m'investir dans ce milieu.

L'agriculture a de l’avenir!

J'aime le contact avec les agriculteurs et je suis une personne avec un bon relationnel. Le travail de terrain m'attire et je me donne à 100% dans tout ce que je peux entreprendre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access