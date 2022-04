Anne Lise POITOUX

Après 8 ans passés au service presse de la Région Rhône-Alpes, j'occupe à présent un poste de chargée de mission sur les formations sanitaires et sociales. Au sein de la direction des formations et de l'apprentissage de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai a cœur de contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion des politiques publiques régionales.



Mes compétences :

Rédaction

Relations presse

Animation d'équipe

Capacités rédactionnelles

Réactivité

Community management

Communication

Secteur public

Management

Diplomatie

Esprit d'équipe

Communication culturelle

Adaptation

Anticipation

Collectivités locales

Rigueur

Conduite de projet

