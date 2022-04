Anne-Lise RICHARD

Je suis actuellement en Master 2 à l’école sup de com pour compléter ma formation initiale en Ressources Humaines notamment dans le domaine du digital. Je vous donne un exemple, j’étudie aussi bien la communication 360°, que le RH 2.0. Parallèlement, je suis en alternance au sein du Groupe Casino en tant que chargée de missions en développement RH.



Auparavant j’ai eu deux expériences professionnelles significatives en tant que chargée de mission développement RH et en tant que chargée de recrutement.

Grâce à ses expériences, j’ai pu développer des compétences telles que le sens des responsabilités, le sens de l’écoute, la gestion de projet, compétences que je saurais mettre à profit au sein de votre équipe.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d'un emploi en tant que chargée de missions RH à partir de septembre 2018 car ce qui me plaît particulièrement dans ce métier c’est la diversité des missions, le fait de changer de casquette rapidement, c’est un métier qui demande une réactivité très forte et immédiate.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Sphinx

Microsoft Word

Ressources humaines

Sourcing

Recrutement

Microsoft PowerPoint

Internal Communications

Brand Development

