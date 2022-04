Anne-Lise RIVOLET

Disponible, volontaire, j’ai le goût du challenge et je sais travailler en équipe. Je suis polyvalente, dynamique, impliquée.Je suis ambitieuse et je veux participer à la réussite de votre entreprise.



De même, j’ai pu mettre en pratique les différents moyens dont je disposais dans les entreprises à savoir l'écoute, l’accueil, l’information, l’orientation et le conseil.

Ma capacité à détecter les besoins des personnes et la pertinence de mes conseils, permettront de satisfaire et de répondre aux demandes.

Le contact avec les personnes, le sens de l’écoute, la capacité à s’intéresser aux aspects techniques des services proposés sont mes compétences qui peuvent permettre la réussite des missions demandées.

Au travers de mes expériences dans le domaine du social, j’ai toujours tenu à informer les personnes, que je recevais, sur leurs droits et j’ai également su gérer mon stress face à des situations complexes.

Rigoureuse et enthousiaste, l'un de mes atouts est de savoir fédérer les individus autour de buts communs pour permettre à chacun mais surtout à la structure d'avancer dans le respect mutuel.

Mon objectif de travail est de tenter, d’amener les personnes vers un mieux être en proposant mes services, les conseillant.



Mes compétences :

Sociable

Ponctuelle

Sérieuse

Rigoureuse

Dynamique

Handicap

Organisation