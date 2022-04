Anne-Lise ROLLAND

D'un naturel franc, joyeux, et allant jusqu'au bout des choses,

j'aime la mise en page, le blanc tournant, la typographie, la photographie et la couleur.



Après un an au pays du soleil levant, je me questionne, me réinvente et me prend à rêver...

à la remise en avant de l'humain face à l'économie, à la valorisation du mode coopératif face à la course à l'individualisme, à la volonté d'aller toujours plus loin dans la recherche de qualité.



Être plutôt qu'avoir...



Mes compétences :

Créative

Motivée

Création

Ergonomie web

Graphisme

Print

Édition

Dynamique

Web