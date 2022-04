Anne-Lise ROULLÉ

En recherche constante de nouveaux challenges , je cherche une entreprise qui va pourvoir m aider à continuer de développer mes compétences et à laquelle je pourrais apporter toutes mes connaissances et mon savoir faire .

Autonome , rigoureuse et authentique je souhaite pouvoir investir toute mon énergie dans un entreprise qui applique ses valeurs et qui souhaite me faire avancer ...



Mes compétences :

Management d'équipes

Initiative et autonomie

Créativité et réactivité

Indicateurs de performances

Vente

Merchandising

adaptabilité