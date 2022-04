Anne Lise SARACINO

Titulaire d’une Licence Manager Commercial que j’ai effectué en alternance et avec 3 ans d’expérience à mon actif, j’ai mené de front divers projets d’envergure tels que le développement et la gestion d’un portefeuille de 120 clients avec une augmentation conséquente de ce dernier.



Depuis, j’ai su évoluer dans un tout autre environnement. J’ai appris à manager une équipe de 4 personnes, je suis organisée, motivée et sais impliquer réellement les collaborateurs afin de répondre aux objectifs fixés. A mon sens répondre aux attentes des clients est une priorité.