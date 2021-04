Anne-Lise SCHWALB-VIOLIN

Graphiste polyvalente, je créé pour vous les supports de communication visuelle adaptés à votre image et à vos besoins : sites web, logos, plaquettes, vidéos promotionnelles, illustration etc. Ma valeur ajoutée : rigueur et sens artistique.



Vous pouvez découvrir mon portfolio et prendre contact avec moi sur le site http://www.graph-illustra-web.fr. Je reste à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.



Domaines de compétences :

- Identité visuelle : logos, chartes graphiques, cartes de visite...

- Plaquettes : flyers, dépliants, brochures, catalogues...

- Packaging CD - DVD : jaquettes, habillage disque, menus animés pour DVD...

- Sites internet : webdesign, intégration, newsletter, référencement naturel...

- Motion design : animations flash, vidéos promotionnelles, bannières publicitaires...

- Illustration : carterie, bande-dessinée, design textile, couvertures de livres...



Mes compétences :

Webdesign

Graphisme

Motion design

Wordpress

Animation Flash

QuarkXPress

Adobe Creative Suite

Intégration web

Dessin & illustration