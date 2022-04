Anne Lise SOURISSEAU

Après avoir obtenu un BTS PME PMI en 2006, j'ai eu l'occasion d'exercer différents métiers tels que ; chargée de communication, responsable fichier, assistante commerciale au sein du service ADV de différentes entreprises. Afin de vous présenter mon parcours professionnel, vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae par compétences.



De mes différentes expériences, j'ai tiré rigueur, discrétion, autonomie et sens de l'organisation. Je suis une personne dynamique, communicative, rigoureuse et ouverte. De plus, je maîtrise l'outil informatique et j'ai l’esprit d'initiative.



Mes compétences :

Statistique

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Organisation

Analyse stratégique

Communication

Adaptabilité